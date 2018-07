E40-parking Westkerke breidt fors uit, Jabbeke 's nachts dicht 12 juli 2018

De E40-parking in Westkerke richting Frankrijk wordt fors uitgebreid: van 30 parkeerplaatsen voor vrachtwagens naar 107. De verandering past in een algemene aanpak tegen transitmigratie langs de snelwegparkings, laat minister van Mobiliteit Ben Weyts (N-VA) weten. Op termijn zullen de snelwegparkings in Jabbeke en Mannekensvere namelijk 's nachts worden gesloten en kan langdurig parkeren of overnachten enkel nog in Westkerke. Oudenburgs burgemeester Peter Velle (CD&V) vreest voor nog meer transitmigranten op en rond de parking in Westkerke. Sinds begin dit jaar waren er al 60 incidenten met vluchtelingen en mensensmokkelaars. Daniël Vanhessche, burgemeester van Jabbeke (CD&V), steunt het voorstel om de parking in zijn gemeente 's nachts te sluiten. "Dan zullen mensensmokkelaars Jabbeke links laten liggen. Maar ik treed mijn Oudenburgse collega wel bij. Het probleem mag niet naar Westkerke verschuiven. Er is een grotere politionele aanpak nodig." De werken in Westkerke beginnen op 20 augustus en duren 15 dagen. Intussen sluit de parking. Daarna gaan de parkings in Jabbeke en Mannekensvere 's nachts dicht. (BBO)