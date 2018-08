Dronkenman in cel 13 augustus 2018

Langs de Gistelsteenweg werd vrijdagavond om 20.15 uur een beschonken man opgepakt. De politie trof hem aan ter hoogte van een terras waar hij net over enkele fietsen gevallen was. De 74-jarige Jabbekenaar werd opgesloten in de cel om te ontnuchteren. (SDVO)