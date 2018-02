Dronken man uit struiken gevist 10 februari 2018

De politie heeft donderdagavond om 22.45 uur een 56-jarige fietser uit Jabbeke uit de struiken gevist langs de Gistelsteenweg in Jabbeke. E.V. was behoorlijk dronken en werd opgesloten in de doorgangscel om te ontnuchteren. Zijn fiets werd voor 12 uren in beslag genomen. (SDVO)