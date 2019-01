Dronken man en vrouw zorgen voor problemen in Oude Dorpsweg Siebe De Voogt

03 januari 2019

In de Oude Dorpsweg in Varsenare hebben een man en vrouw woensdagavond omstreeks 18.15 uur voor problemen gezorgd voor een café. De politie trok ter plaatse en trof D.S. (47) en G.H. (42) uit Brugge in dronken toestand aan. Beiden werden bestuurlijk aangehouden en opgesloten in de cel om te ontnuchteren.