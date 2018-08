Drone vliegt over maisvelden, slechts vier vluchtelingen gevonden 10 augustus 2018

02u27 0 Jabbeke Na het politieoptreden in Jabbeke van woensdag, waarbij 66 vluchtelingen werden aangetroffen, heeft de politiezone Kouter gisteren in Oudenburg een gelijkaardige actie gehouden. Het resultaat was echter niet vergelijkbaar.

De politie kamde tevergeefs de beboste berm van de E40 uit, waar tientallen vluchtelingen zich normaal gezien schuil houden. Daarna werd met behulp van een hoogwerker en drone gezocht in de maisvelden. "In de mais werden vier vluchtelingen aangetroffen. Het gaat om mannen van Egyptische afkomst. De vier werden geïdentificeerd, gefouilleerd en kregen een bevel het land te verlaten. Sommigen hadden tien uitwijzingsbevelen bij", zegt korpschef Kris Depovere. Allicht werden de tientallen andere illegale vluchtelingen die nabij de snelwegparking in Oudenburg verblijven getipt over de politieactie of voelden ze de bui hangen na het politieoptreden in Jabbeke. Volgens Oudenburgs burgemeester Peter Velle (CD&V) heeft de actie op die manier wel effect op korte termijn. "Al is het einde van de problematiek nog niet in zicht", stelt hij. Ook in Jabbeke ging de politie gisteren nog eens langs toen buurtbewoners vluchtelingen met tenten hadden zien lopen. "Maar er waren geen vluchtelingen te zien", zegt burgemeester van Jabbeke Daniël Vanhessche. (BBO/PERSINFO)