Drie inbraken in zelfde buurt in Varsenare JHM

03 februari 2019

13u56 0 Jabbeke In twee huizen in de Tafeldijcken en een woning langs de Gistelsteenweg in Varsenare werd afgelopen weekend ingebroken.

De eerste feiten vonden vrijdagavond rond 21 uur plaats langs de Gistelsteenweg. Daar hadden de inbrekers de garagedeur opengebroken met een ongekend voorwerp. Toen de dieven opmerkten dat de bewoonster thuis was, vluchtten ze weg zonder. In de huizen in de Tafeldijcken kon er wel een buit gemaakt worden. In de ene woning werd eveneens de garagepoort opengebroken aan de voorzijde en werd het huis doorzocht. Daar werden juwelen gestolen. In de tweede woning is het niet duidelijk hoe de dieven binnenraakten. Ook daar doorzochten ze de vertrekken en gingen ze aan de haal met geld en juwelen. De politie is een onderzoek gestart.