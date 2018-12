Drie Georgiërs riskeren celstraffen voor 22 diefstallen, vooral alcohol en scheermesjes gestolen JHM

05 december 2018

06u53 0 Jabbeke Drie Georgische mannen staan in de rechtbank van Brugge terecht omdat ze in het hele land diefstallen pleegden in de winkels van Okay en Colruyt. De twee kopstukken, Irakli V. en Leo J. sloegen liefst 22 maal toe, onder andere in de Okay in Jabbeke en Gistel.

Telkens stalen ze alcohol, tabak, tandenborstels en vooral scheermesjes. Ze pleegden de 22 feiten en 4 pogingen allemaal begin dit jaar en trokken van de ene naar de andere winkel. In maart pleegden ze feiten in Tielt waarbij ze herkend werden en dezelfde dag nog werden ze opgepakt bij een inbraakpoging in Deinze. Daarnaast sloegen ze ook nog toe in De Panne, Nieuwpoort en Middelkerke. In Limburg pleegden ze ook tal van feiten en daar loopt nog een onderzoek naar hen, want ze zouden deel uitmaken van een nog grotere bende. De twee kopstukken riskeren 40 maanden cel. Een derde man, Davit L., was bij slechts drie feiten actief en riskeert een jaar cel. Vonnis op 8 januari.