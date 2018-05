Dorpsfeest voor laatste avond Marie-Jeanne 26 mei 2018

De inwoners van Jabbeke hebben gisteren afscheid genomen van een van hun boegbeelden. Zowat het hele dorp kwam in de loop van de dag en avond voor het laatst een pint drinken bij Marie-Jeanne in café De Tijger. Het gemeentebestuur had geen enkel risico genomen en liet het deel van de Dorpsstraat voor het café afsluiten voor het verkeer. Bier voor 1 euro en optredens van de lokale harmonie Sint-Cecilia en een dj maakten dat het voor de 73-jarige uitbaatster een afscheid werd om nooit te vergeten. Al bleef Marie-Jeanne naar goede gewoonte erg kalm bij de overrompeling. "Ik laat het mij gewoon overkomen." (SDVO)





