Dirk (61) en Caroline (59) stoppen na 30 jaar met het verkopen van kip aan ’t spit en sluiten slagerij Sanders: “Een overnemer kan, maar hoeft niet” Siebe De Voogt

09 april 2019

15u36 0 Jabbeke Slagerij Sanders langs de Gistelsteenweg in Varsenare sluit ten laatste op het einde van het jaar de deuren. Uitbaters Dirk (61) en Caroline (59) houden het na 30 jaar voor bekeken. Ze stonden in de regio bekend voor hun kip aan ’t spit. “Onze zaak kan worden overgenomen, maar dat is voor ons geen must”, vertelt Dirk.

De inwoners van Varsenare en omstreken zullen hun kip aan ’t spit binnenkort elders moeten gaan kopen. Dirk Sanders (61) en zijn echtgenote Caroline Taveirne (59) houden het ten laatste op het einde van dit jaar voor bekeken. Het pand van slagerij Sanders langs de Gistelsteenweg staat te huur. “Na meer dan 45 jaar dienst ben ik op een pensioengerechtigde leeftijd gekomen”, zegt Dirk. “Maandag werd voor de zaak een bord met ‘Te huur’ opgehangen. Het deed ons wel iets. We begonnen te beseffen dat ons definitief afscheid nadert.”

Kip aan ‘t spit

Eind juni of ten laatste eind dit jaar sluit de slagerij de deuren. “De voorbije weken hebben we al geprobeerd een kandidaat-huurder voor ons pand te vinden. Alle onderhandelingen sprongen af, maar we geven niet op. Onze opvolgers hoeven trouwens niet per se slagers te zijn. In het pand kunnen evengoed kantoorruimtes komen. Als iemand de slagerij toch wil overnemen, zijn we bereid hen te begeleiden en onze ‘geheimen’ prijs te geven.” Dirk en Caroline maakten de voorbije dertig jaar naar eigen zeggen het verschil met hun concurrenten door de kruiding en baktijd van hun kip aan ’t spit. “Ons vlees is steeds antibioticavrij geweest en werd langzaam gebakken. Samen met onze vermaarde kruiden onderscheidden we ons van de rest. We hebben onze zaak steeds met hart en ziel uitgebaat. Dat is ook nodig om te kunnen overleven. De laatste vier jaar waren wij wel enkel nog op zaterdag en zondag open. Een eventuele opvolger zal ik aanraden wat vaker te openen. Met dezelfde kwaliteit en ingesteldheid als die van ons, moet een slagerij nog steeds een succes kunnen worden.”

Geen spijt

Spijt van hun beslissing heeft het koppel niet. Ze blikken terug op een mooie tijd als slagers. “De dioxinecrisis en vogelgriep zal ik nooit vergeten”, zegt Dirk. “Het waren bijzonder zware periodes, maar uiteindelijk zijn we er steeds in geslaagd om het vertrouwen van onze klanten terug te winnen. Ik ben bijzonder trots op wat we bereikt hebben. Zelfs bekende chefs kwamen naar mijn recept vragen. Zo heb ik patissier Roger Van Damme advies gegeven bij de opstart van zijn vroegere kippenrestaurant Toque-Tok.” Dirk en Caroline zijn van plan om volop te genieten van hun pensioen. “Eén van onze twee zonen leeft en werkt in de Verenigde Staten. We zijn hem nog maar één keer kunnen gaan bezoeken. Nu zal het er wat meer van komen.”