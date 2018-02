Digidokter in bibliotheek 20 februari 2018

02u41 0

De bibliotheek in Jabbeke krijgt donderdagnamiddag een "digidokter" over de vloer. Iedereen die vragen heeft over het gebruik van zijn of haar gsm of laptop en allerhande toepassingen kan er vanaf 17 uur terecht. Je komt onder meer te weten hoe je je antivirus moet updaten, hoe je een busrit kan betalen per sms of een tekst moet opmaken in Word. Laptops, tablets en smartphones kunnen meegenomen worden naar de bib.





(SDVO)