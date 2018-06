Dieven breken binnen in manege The Golden Quarter 14 juni 2018

02u40 0 Jabbeke Inbrekers hebben dinsdagnacht toegeslagen in manege The Golden Quarter langs de Westernieuwweg. Ze raakten het gebouw binnen via de buitenbar en doorzochten ook binnen verschillende ruimtes.

"De daders gooiden onze spaarpot kapot en namen het kleingeld mee", vertelt de uitbaatster. "Verder werden er chocolade, drank, chips, een alarmpistool en een dolk gestolen. Dat laatste vonden we vandaag terug in het zand van onze buitenpiste."





Geen beelden

De politie Kouter is een onderzoek gestart naar de inbraak. Camerabeelden van de feiten hebben ze niet. "De inbrekers namen immers de tablet van ons camerasysteem mee. Het is de eerste keer dat we hier zoiets meemaken. Het geeft een raar gevoel. We hebben buiten nochtans twee honden zitten, maar die hebben al een gezegende leeftijd waardoor ze wellicht niet geblaft hebben."





Bij de buren van de manege braken wellicht dezelfde daders een aardappelautomaat open. Ze gingen er aan de haal met kleingeld.





(SDVO)