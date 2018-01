Dievegges lokken bewoonster in de val 20 januari 2018

Twee Aziatische vrouwen hebben donderdagnamiddag even na 16 uur de bewoonster van een appartement langs de De Manlaan in Varsenare in de val gelokt met een list. Eén van de vrouwen stelde zich voor als fysiotherapeute en leidde de aandacht af van de bewoonster. Haar kompane maakte van de onoplettendheid gebruik om enkele juwelen en geld mee te graaien. De politie stelde een pv op. (SDVO)