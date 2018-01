Diesel gestolen uit tank vrachtwagen 22 januari 2018

Uit de tank van een geparkeerde vrachtwagen in Jabbeke is vrijdagnacht heel wat diesel gestolen. De vrachtwagen stond geparkeerd in de Gistelsesteenweg en toen de eigenaar zaterdagmorgen rond 8.30 zou vertrekken, merkte hij dat de nochtans pas gevulde tank volledig leeg was. Vermoedelijk pompten dieven de diesel over. De politie kwam ter plaatse en startte een onderzoek op. (BBO)