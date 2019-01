Dief steelt fototoestel uit wagen, terwijl eigenaar koffer aan het uitladen is Siebe De Voogt

14 januari 2019

11u09 0

In de Dorpsstraat in Jabbeke heeft zondagnamiddag een dief met bijzonder veel lef toegeslagen. De eigenaar had er omstreeks 13.45 uur zijn wagen geparkeerd en was bezig met het uitladen van z’n koffer. Een voorbijganger merkte op dat de koffer openstond en maakte van de afwezigheid van de eigenaar gebruik om een digitaal fototoestel mee te graaien. Het slachtoffer verwittigde de politie Kouter. Zij stelden een proces-verbaal op.