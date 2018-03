Derde keer auto in motorzaak UITBATER DECLERCK VRAAGT GEMEENTE OM MAATREGELEN SIEBE DE VOOGT

27 maart 2018

03u08 0 Jabbeke Voor de derde keer is zondagavond een wagen in de vitrine van motorzaak Declerck langs de Eernegemweg gereden. Voor vader en zoon Declerck is de maat vol. "We zullen de gemeente vragen om onze etalage af te schermen."

Roger Declerck (78) lag zondagnacht om 4.30 uur te slapen in de woning bij de motorzaak die hij samen met zijn zoon Dominique (54) uitbaat in Snellegem, toen hij plots de bel van z'n winkel hoorde afgaan. "De klap zelf heb ik niet gehoord, maar ik wist meteen hoe laat het was", vertelt de man. "Ik ging kijken en zag een wagen in mijn zaak staan. De bestuurder was nog goed aanspreekbaar. Hij beweerde dat hij slecht drie pintjes gedronken had, toen ik hem ernaar vroeg."





Positieve ademtest

De 25-jarige man uit Jabbeke was op weg naar huis, toen hij op het kruispunt van de Isenbaertstraat en Eernegemweg de controle over z'n stuur verloor. Na het ongeval legde L.V. inderdaad een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken: voor Roger en z'n zoon een logische beslissing. "Wij zitten hier -niet voor het eerst- met de miserie", zegt Dominique. "De vitrine is volledig verbrijzeld, net als een betonnen pijler. Door het rondvliegende glas raakten ook zes scooters beschadigd die in de etalage uitgestald stonden. We zullen nieuwe stukken moeten bestellen, alvorens ze opnieuw verkoopbaar zullen zijn. De schade zal duizenden euro's bedragen en de herstelling zal toch zeker drie maanden in beslag nemen. Gelukkig ligt onze verkoopruimte zelf aan de achterkant van het gebouw, waardoor de zaak gewoon kan blijven verder draaien."





"Spijtig toeval"

In oktober 2016 belandde aan de overkant van de straat al eens een wagen in een appartement. Ook voor Roger en Dominique is het niet meer de eerste keer dat ze zo'n ongeval meemaken. "We zijn hier sinds 1964 gevestigd en het is de derde keer dat er een auto tegen onze zaak belandt. Al vijf keer kwam een wagen tot stilstand tegen de gevel. We zijn het dan ook grondig beu. De gemeente plaatste al eens een boom voor onze etalage. Maar die werd ook al omver gereden. We zullen hen nu vragen of ze de vitrine niet op een andere manier kunnen afschermen. Het voetpad is daar breed genoeg voor." Burgemeester Daniël Vanhessche (CD&V) is bereid om de verkeerssituatie op het kruispunt eventueel eens te laten bekijken. "Al denk ik niet dat er een structureel probleem is", zegt hij. "De twee ongevallen die er het laatste anderhalf jaar gebeurden, zijn volgens mij eerder een spijtig toeval."