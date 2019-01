Defecte bus zorgt voor hinder aan oprit E40 in Jabbeke Mathias Mariën

28 januari 2019

14u02 0 Jabbeke Een defecte bus zorgde maandagmorgen even na 7 uur voor wat verkeersproblemen. De bus blokkeerde de oprit van de E40 in Jabbeke ter hoogte van het rondpunt Vlamingveld, waardoor de weg werd afgesloten voor al het verkeer.

De chauffeur merkte een defect op aan zijn bus en wou nog rechtsomkeer maken, maar de bus weigerde alle dienst. Daardoor kwam de bus dwars over de weg te staan. Op die manier werd de oprit naar de E40 volledig geblokkeerd. In de bus zaten geen passagiers. In afwachting van de takeling van de bus werd de oprit voor al het verkeer afgesloten.