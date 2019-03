Deel van Nachtegaalstraat en Expressweg zit donderdag zonder water door werken Siebe De Voogt

05 maart 2019

14u23 0 Jabbeke Een deel van de Nachtegaalstraat en Expressweg in Jabbeke zal donderdag enkele uren zonder water zitten. Oorzaak zijn werken die in opdracht van watermaatschappij Farys worden uitgevoerd.

De onderbreking van het leidingwater zal donderdag tussen 8 en 16 uur plaatsvinden. In de Nachtegaalstraat zullen de woningen met huisnummers 1 tot 21 getroffen zijn. In de Expressweg gaat het om de huisnummers 2 tot 4. “Vermijd tijdens de wateronderbreking het gebruik van water”, zegt watermaatschappij Farys. “Laat alle kranen dicht en zorg dat alle toestellen die water verbruiken, uitgeschakeld zijn.” Meer info via werken.farys.be.