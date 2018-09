De Wassenaard start schooljaar met "vriendschapsboom" na familiedrama 04 september 2018

02u29 0 Jabbeke Voor basisschool De Wassenaard in Varsenare was het gisteren een eerste schooldag met een zwart randje rond. Elyse (4) - het oudste slachtoffertje van het familiedrama - zou er normaal starten in de tweede kleuterklas.

Alle activiteiten verliepen er dan ook erg sereen, zonder muziek of dans. Vorige week richtte de school al een rouwhoekje in en gisteren werd een 'vriendschapsboom' ingehuldigd. De kinderen konden er gekleurde lintjes met een wens, verwachting of boodschap in ophangen.





"Het is deel van een project waar we vorig jaar mee startten", zegt directeur Filip De Baets. "Doel is onze leerlingen sociale vaardigheden bijbrengen. De boom is één ding, maar daarnaast werken we ook met buddies. Leerlingen van eenzelfde leerjaar werden aan elkaar gekoppeld. Het is de bedoeling dat ze voor elkaar zorgen. Als de kinderen op de speelplaats een conflict hebben, moeten ze het probleem samen met hun buddy proberen oplossen. Een andere optie is onder de boom gaan zitten. We plaatsen er 'klapstoeltjes', waarop ze alles kunnen uitpraten."





Steun

Het project kadert in het jaarthema van De Wassenaard: "vriendschap kleurt je dag". "Met de dramatische gebeurtenissen van vorige week zijn warmte en steun meer dan ooit belangrijk", stelt de directeur. "Wij zijn er voor de leerlingen, maar ze moeten er ook voor elkaar zijn." Intussen heeft uitvaartcentrum Tavernier een rouwregister geopend in ceremonieruimte De Oever langs de Gistelsteenweg in Jabbeke. Mensen kunnen er tussen 16 en 19 uur hun steunbetuigingen in kwijt aan de familie van Elyse (4), Fabrice (2) en Arthur (3 maanden). De uitvaartplechtigheid voor de drie kinderen vindt in intieme kring plaats. Een tijdstip houdt de familie geheim. (SDVO)