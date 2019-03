De Manlaan vanaf volgende week een maand onderbroken voor vellen van bomen Siebe De Voogt

29 maart 2019

15u28 4 Jabbeke De De Manlaan in Varsenare zal vanaf woensdag voor de rest van april onderbroken zijn. De essen langs de kant van de weg zijn ziek en moeten geveld worden.

Het gaat om de bomen in het stuk tussen de Zandstraat en de Hogeweg. De vellingswerken zullen worden uitgevoerd met een kraan vanop de rijbaan. Hierdoor zal de De Manlaan vanaf woensdag 4 tot en met dinsdag 30 april plaatselijk volledig onderbroken zijn. Het verkeer moet een omleiding volgen via de Grote Moerstraat. De werken zullen in twee fasen plaatsvinden. Eerst wordt het stuk tussen Zandstraat en Legeweg aangepakt. Daarna is de strook tussen Legeweg en Hogeweg aan de beurt. De zieke essen zullen bij het volgende plantseizoen vervangen worden door eiken.