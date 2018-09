De Klimtoren verwelkomt leerlingen met festival 04 september 2018

In Vrije Basisschool De Klimtoren in Jabbeke stond de eerste schooldag in het teken van het Klimtorenfestival. Tussen 13.15 uur en 16 uur gaven enkele gelegenheidsdeejay's het beste van zichzelf. Op het schoolterrein stonden verschillende kraampjes waar de leerlingen zich een ganse namiddag met tal van activiteiten konden uitleven. De Klimtoren ging gisteren overigens van start met liefst 60 nieuwe leerlingen. Het unieke onderwijssysteem van de school zit daar zeker voor iets tussen. De kinderen zijn er sinds vorig jaar onderverdeeld in leergroepen, volgens de zorg die ze nodig hebben.





(SDVO)