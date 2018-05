De Klimtoren ontsnapt aan grote waterschade 29 mei 2018

02u45 0 Jabbeke Ondanks de wateroverlast van zondag hebben de kinderen van basisschool De Klimtoren in Jabbeke gisteren de les kunnen volgen. De schade in de gebouwen bleef uiteindelijk beperkt.

"Ons geluk was dat er zondag enkele leerkrachten op school waren om lessen voor deze week voor te bereiden", zegt directeur Rebekka Buysse. "Zij konden alle banken, stoelen en elektrische apparaten in de hoogte zetten. Na onze oproep op Facebook kwamen er ook veel ouders en leerlingen helpen om te dweilen. Op die manier had het water niet de tijd om spullen te beschadigen." Alleen de kelder van De Klimtoren staat nog onder water. "Een privéfirma kan donderdag pas langskomen om daar alles te ruimen. Het is dus nog afwachten of we de brander van onze stookolieketel terug op gang zullen krijgen. Mogelijk moet die wel vervangen worden. Gelukkig is het buiten bloedheet, waardoor we geen centrale verwarming nodig hebben in onze klassen", lacht Buysse. De directeur wil nagaan hoe de school in de toekomst wateroverlast kan verhinderen. "Op onze twee speelplaatsen stond meer dan 20 centimeter water. Dat was niet normaal. Nochtans worden de putjes jaarlijks nagekeken en controleert ook onze klusjesman ze geregeld. We zullen bekijken of we iets kunnen ondernemen om soortgelijke situaties te voorkomen. Al was de regen van zondag natuurlijk ongezien." (SDVO)