Daphne (21) schenkt 4.300 euro aan vzw Nesteling Mathias Mariën

16 februari 2019

17u19 0 Jabbeke Daphne Ongenae (21) heeft 4.300 euro ingezameld voor vzw Nesteling, die bezig is met een project rond wonen voor mensen met een beperking.

Het meisje uit Snellegem is een van de kinderen die mogelijk volgend jaar al een plaats krijgt in de woning van vzw Nesteling in De Haan. Ze werd geboren met een motorische beperking en zit sinds haar geboorte in een rolstoel. “Onze dochter kijkt ernaar uit om wat meer op eigen benen te staan samen met de dertien andere kinderen van Nesteling”, vertelt haar vader Koen. Daphne wou zelf een actie op poten zetten om de vzw te steunen en besloot bij verschillende handelaars een spaarpot te zetten. Uiteindelijk werd de actie een groot succes en stonden er zestig spaarpotten, tot in Limburg toe. Het eindbedrag is indrukwekkend: 4.300 euro. “Daphne is fier op wat ze gerealiseerd heeft en denkt nu al na over nieuwe acties", besluit papa Koen.