Dansclub Varya viert 30-jarig bestaan met show in Kursaal Oostende 28 april 2018

02u27 0

Dansclub Varya uit Jabbeke bestaat dit jaar dertig jaar en viert dat vandaag met twee jubileumshows in het Kursaal Oostende.





Wat ooit begon als een initiatie koppeldans door de Gezinsbond, groeide uit tot een familievereniging waar dansen en plezier in centraal staan. Intussen telt Varya meer dan 300 leden. Zij volgen hoofzakelijk lessen streetdance, maar kunnen ook creatieve dans volgen of een 'Varya'-mix van disco en zumba.





Koppeldans

Daarnaast wordt in de club aan koppeldans gedaan en LaBlast: een mix van fitness en dans. Vandaag organiseert Varya twee shows onder de naam 'Animation'. Tijdens de voorstelling om 16 uur staan de jongste dansers centraal. Vanaf 20 uur geven de jongeren en volwassenen het beste van zichzelf.





(SDVO)