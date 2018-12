Dagbladhandel Hendrik gaat nog één week door en sluit volgende zaterdag na 30 jaar de deuren Zoon Tim start dit voorjaar met de bouw van z’n eigen restaurant Siebe De Voogt

15u46 0 Jabbeke Hendrik Versyck (53) en Véronique Van Haecke (48) beginnen maandag aan hun laatste week als krantenverkopers. Zoals ze al eerder aankondigden in deze krant, sluit hun dagbladhandel na 30 jaar de deuren. Hun zoon Tim start binnen twee jaar op dezelfde plaats z’n eigen restaurant op. “Het is goed geweest, maar we zitten zeker niet af te tellen”, vertelt het koppel.

Met dagbladhandel Hendrik verdwijnt een vaste waarde uit het straatbeeld van Jabbeke. Hendrik Versyck (53) en Véronique Van Haecke (48) beslisten eerder dit jaar om na 30 jaar te stoppen met hun krantenwinkel in de Dorpsstraat. Volgende zaterdag is het zover. Dan neemt het koppel definitief afscheid van hun klanten. “Momenteel zijn we er nog niet zozeer mee bezig, maar eens het moment daar is, zal het wel raar doen”, vertelt Véronique. “We zitten absoluut niet af te tellen, want hebben het altijd graag gedaan. Onze klanten reageren ook allemaal erg positief. Ze gunnen ons na 30 jaar onze rust.”

Geen krantenronde meer

Hendrik en Véronique laten het roer nu over aan hun zoon Tim (25). Hij zal geen nieuwe krantenwinkel openen, maar wil binnen twee jaar op dezelfde plaats zijn eigen restaurant uit de grond stampen. “Tim wilde per se in Jabbeke blijven. Omdat wij ook al even met het idee speelden om te stoppen met de krantenwinkel, vielen plots alle puzzelstukjes in elkaar. We hebben in onze zaak 30 mooie jaren gekend. Vanaf zaterdag willen we meer tijd beginnen spenderen aan elkaar. Naast de krantenwinkel, vertrok Hendrik immers ook elke morgen om 3 uur op krantenronde. Op die manier werden het enorm lange dagen. Jabbeke zal na ons geen krantenronde meer hebben. We hebben immers niemand meer bereid gevonden om die over te nemen. Dat is wel jammer.”

Binnen twee jaar restaurant

Zoon Tim Versyck genoot zijn koksopleiding in de Hotelschool Ter Duinen in Koksijde. Hij werkte nadien 3 jaar in De Karmeliet en is momenteel aan de slag in tweesterrenzaak De Jonkman. Op de plaats van de dagbladhandel van z’n ouders hoopt hij z’n eigen restaurant in de zomer van 2020 te openen. “In maart gaan de werken normaal van start”, zegt z’n moeder. “De deadline moet normaal haalbaar zijn, maar in tussentijd vinden er in de Dorpsstraat nog werken plaats. Die mogen natuurlijk niet samen vallen met de opening van het restaurant. Laat ons dus hopen dat de wegenwerken volgens schema verlopen.”