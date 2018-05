Criminaliteit in politiezone Kouter in vijf jaar tijd fors gedaald 25 mei 2018

02u57 0 Jabbeke De criminaliteit in de politiezone Kouter (Jabbeke, Torhout, Gistel, Oudenburg en Ichtegem) is de voorbije vijf jaar met 20 procent gedaald. Vooral het aantal woninginbraken nam sterk af. "Alcohol blijft in onze zone wel een probleem", zegt korpschef Kris Depover.

De politie Kouter zette de afgelopen vijf jaar sterk in op de strijd tegen woninginbraken. Met succes, want uit hun criminaliteitscijfers blijken die sinds 2013 met liefst 39 procent te zijn gedaald. "En dat terwijl vier van onze vijf gemeenten gelegen zijn bij op- en afritten van de E40", reageert korpschef Kris Depover.





"Het mooie resultaat toont aan dat de vele ANPR-camera's in onze zone effectief zijn en onze inspanningen aanslaan."





Oplichting

Het aantal gewone diefstallen nam de voorbije vijf jaar af met 40 procent. Voor handtasdiefstallen en zakkenrollerij is dat zelfs 56 procent. Opvallend in de statistieken van de politie Kouter zijn de aangiftes van oplichting via internet. Die stegen met liefst 333 procent, al was er enkele jaren geleden al een piek van 71 aangiftes te bemerken. "De cijfers moeten dan ook genuanceerd worden", stelt de korpschef.





"Wie heeft er immers nog nooit een valse mail in z'n mailbox gekregen? Omdat iedereen met die vorm van oplichting moet kunnen omgaan, krijgt iedereen binnen ons korps de kans om een opleiding computercrime te volgen. We hopen zo nog beter gewapend te zijn tegen de trend die jaar na jaar nog een opmars maakt."





Alcohol in het verkeer blijft binnen de zone Kouter wel een probleem. Bij liefst tien procent van de ongevallen was er vorig jaar alcohol in het spel. "We blijven daar dan ook vol op inzetten. Vorig weekend werden nog acht rijbewijzen ingetrokken. Binnen de provincie staan we op plaats drie van zones die het meest inzetten op de strijd tegen alcohol in het verkeer. Mogelijk verklaart dat de slechte cijfers." (SDVO)