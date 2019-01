Chris Bourgois (53) verkozen als voorzitter van de lokale CD&V-afdeling: “Ik blijf ook voorzitter van KSV Jabbeke en zaakvoerder van m’n eigen bedrijf” Siebe De Voogt

27 januari 2019

13u01 0 Jabbeke Hij is amper een jaar met politiek bezig, maar Chris Bourgois (53) mag zich nu al voorzitter van de lokale CD&V-afdeling in Jabbeke noemen én voorzitter van de gemeenteraad. Bovendien is hij nog steeds voorzitter van KSV Jabbeke én staat hij aan het hoofd van z’n eigen bedrijf Introduce. “Met een goed team achter me, kan ik bergen werk verzetten”, verzekert de Jabbekenaar.

Chris Bourgois (53) weet de komende jaren wat te doen. Hij was al bedrijfsleider, voetbalvoorzitter en sinds kort gemeenteraadsvoorzitter en werd vrijdagavond op de nieuwjaarsreceptie van CD&V in Jabbeke nog eens verkozen tot voorzitter van de lokale afdeling. Bourgois was de enige overgebleven kandidaat. “Bij de start van m’n politieke carrière wist ik helemaal niet waar ik me kon aan verwachten”, vertelt hij. “Ik ben een man die steeds met 200% overgave aan iets begint. In de politiek was dat niet anders en dat is blijkbaar gewaardeerd geworden. Ik heb loon naar werken gekregen en zal m’n mandaten dan ook met veel plezier opnemen.”

Bruisende gemeente

Bourgois wil als lokale CD&V-voorzitter Jabbeke naar eigen zeggen nóg beter maken. “Een positief beleid voeren moet onze doelstelling zijn”, vindt hij. “Tijdens m’n verkiezingscampagne kreeg ik vaak van de mensen te horen dat de communicatie van het gemeentebestuur op sommige vlakken nog beter kan. Als voorzitter wil ik meehelpen om dat vacuüm te doorbreken. Daarnaast willen we opnieuw meer dynamiek binnen Jabbeke krijgen. De Winterbar Hygge was een schot in de roos. Honderden mensen hebben me gezegd dat dergelijke evenementen meer mogen georganiseerd worden in de gemeente. Opnieuw een bruisend Jabbeke krijgen: dat moet volgens mij zeker kunnen.”

Verjonging

Een belangrijke uitdaging voor de CD&V in Jabbeke wordt ook de verjonging die ze de komende legislatuur willen doorvoeren in hun bestuursploeg. “Het is inderdaad redelijk uniek dat het schepencollege na een drietal jaar op verschillende plaatsen zal wijzigen”, stelt Bourgois. “Het is ook voor ons nog niet volledig duidelijk wie binnen enkele jaren welk mandaat zal opnemen. We willen meer jongeren aantrekken en daarvoor moet de dorpspolitiek opnieuw sexy gemaakt worden. Of dat geen strubbelingen oplevert? Helemaal niet. Binnen dergelijke strategie hebben mensen soms verschillende standpunten en er wordt misschien ook geroddeld. Maar van strubbelingen is helemaal geen sprake. Ik noem het meer een open debat.”

Manusje van alles

Chris Bourgois blijft, naast gemeenteraadsvoorzitter en CD&V-voorzitter, ook voorzitter van KSV Jabbeke en baas van z’n eigen HR-dienstenbedrijf Introduce. “Het wordt inderdaad een drukke periode”, beseft de vijftiger. “Maar ik heb één ding geleerd en dat is dat een goed team onmisbaar is. Ik heb binnen al m’n bezigheden een fantastische ploeg naast me, waardoor de inspanningen verdeeld kunnen worden. Als iedereen z’n taak opneemt, kunnen we bergen werk verzetten.”