Buurthuis De Post zoekt vrijwilligers 03 mei 2018

Het buurthuis De Post in Jabbeke is op zoek naar vrijwilligers. De Post is een ontmoetingsplaats voor inwoners van Jabbeke en omgeving, waar alle leeftijds- en bevolkingsgroepen een plek kunnen vinden. Wie interesse heeft om zich in te zetten voor het buurthuis, kan vandaag om 9.30 uur langsgaan op het infomoment in het OCMW van Jabbeke in de Caverstraat 16. (SDVO)