Bromfietser pleegt vluchtmisdrijf na aanrijding 13-jarig meisje Siebe De Voogt

21 december 2018

10u16 0

In de Gistelsteenweg in Jabbeke is een 13-jarig meisje uit Blankenberge donderdagmorgen rond 8.15 uur aangereden op haar fiets. Ze reed op het fietspad richting Brugge, toen ze ingehaald werd door een bromfietser. Die reed haar aan in de flank, waardoor de jonge fietsster ten val kwam. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De bromfietser zette na de aanrijding gewoon zijn weg verder. De politie Kouter spoort hem of haar op.