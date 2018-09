Bromfietser komt ten val 03 september 2018

Een 20-jarige man heeft zaterdagavond omstreeks 22.30 uur een ongeval veroorzaakt onder invloed van alcohol. De man reed met zijn bromfiets langs de Aartrijksesteenweg in Jabbeke, toen hij ten val kwam. De twintiger was lichtgewond en werd overgebracht naar het ziekenhuis. Zijn passagier raakte niet gewond. Uit verdere controle bleek dat de bestuurder dus onder invloed was van alcohol. Verder beschikte zijn bromfiets niet over een verzekering of kentekenplaat. Het voertuig werd getakeld. (MMB)