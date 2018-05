Bromfietser gewond 18 mei 2018

02u58 0

In de Isenbaertstraat in Snellegem, deelgemeente van Jabbeke is woensdagnamiddag om 14.45 uur een 16-jarige bromfietser uit Jabbeke lichtgewond geraakt. De tiener werd aangereden door een 78-jarige autobestuurder die rechtsaf wilde slaan. Het slachtoffer werd voor verzorging naar het AZ Sint-Jan in Brugge overgebracht. (SDVO)