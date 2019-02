Brasserie Fiston opent donderdag de deuren met voormalige rechterhand van Geert Van Hecke achter het fornuis Siebe De Voogt

15 februari 2019

17u30 0 Jabbeke Na maanden werk opent donderdag Brasserie Fiston de deuren langs de Gistelsteenweg in Varsenare. Pieter Seynaeve (25) werkte zes jaar lang onder de vleugels van sterrenchef Geert Van Hecke en start nu eindelijk z’n eigen zaak met z’n vrouw Tatiana Michiels (28). “We hebben er ongelooflijk veel zin in.”

De opening van Brasserie Fiston was aanvankelijk al in januari gepland, maar Pieter en Tatiana moesten nog een maandje langer geduld uitoefenen. “Zoals steeds met verbouwingen, liepen we wat vertraging op”, vertelt Tatiana. “Nu is het eindelijk af en we zijn echt trots op wat we van het pand hebben kunnen maken. We staan dan ook te popelen om met ons eigen restaurant te beginnen. Het interieur is echt gezellig geworden met warme kleuren tegen de muur en een grote bar in het midden, waar mensen hun aperitief kunnen nuttigen met wat hapjes of achteraf een digestiefje kunnen drinken. Samen met onze gekoelde wijnkamer moet de bar onze eyecatcher worden. Die wijnkamer is volledig opgetrokken in glas. Onze beste wijnen liggen er in uitgestald.”

Gezellige brasseriesfeer

Pieter en Tatiana besteedden veel aandacht aan de aankleding van hun zaak. “We hebben een gezellige sfeerhaard en aan de muur hingen we foto’s van de gekende fotograaf Henk Van Cauwenberghe. Zij passen perfect bij de gezellige brasseriesfeer die we wilden creëren.” Brasserie Fiston krijgt binnenkort een groot terras en heeft ook een grote parking. De brasserie biedt plaats aan 60 à 80 personen, inclusief een zaaltje achteraan de zaak. “Die ruimte kan gereserveerd worden voor verjaardagsfeestjes, vergaderingen en andere evenementen. De klanten kunnen ons meedelen welk budget ze hebben en op basis daarvan stellen wij dan een menu samen.”

Rechterhand van sterrenchef

Pieter Seynaeve werkte zes jaar langs samen met sterrenchef Geert Van Hecke. In z’n eigen zaak wil hij het product opnieuw centraal zetten. “We bieden onze klanten de echte brasseriekeuken aan met gerechten als steak tartaar, vol-au-vent, maar ook een stukje verse vis. Als voorgerecht serveren we onder meer een oestertje of escargots en als dessert kunnen de mensen bijvoorbeeld een dame blanche of crème brûlée kiezen. Op maandag-, donderdag- en vrijdagmiddag bieden we ook een lunch aan.” Donderdagmiddag opent Brasserie Fiston voor het eerst de deuren voor het grote publiek. Het restaurant is dagelijks open van 12 tot 14 uur en van 18 tot 21 uur. Dinsdag en woensdag zijn de vaste sluitingsdagen. Reserveren kan via www.brasserie-fiston.be.