Brandweermannen met Harley Davidson zamelen 10.181 euro in voor kinderen met een beperking Siebe De Voogt

27 januari 2019

12u56 0 Jabbeke Ze hebben een stoer uiterlijk en beroep, maar toonden zaterdagavond nog maar eens hun gouden hart. De vereniging Wind and Fire MC – Flanders Firefighters #181 heeft een cheque van 10.181 euro overhandigd aan de vzw Nesteling, bedoeld voor de bouw van een wooneenheid voor kinderen met een beperking.

Daphne Ongenae (21) uit Snellegem is één van de kinderen die mogelijk volgend jaar al een plaats krijgt in de wooneenheid van vzw Nesteling in De Haan. Ze werd geboren met een motorische beperking en zit sinds haar geboorte gebonden aan een rolstoel. “Onze dochter kijkt er enorm naar uit om wat meer op eigen benen te staan samen met de 13 andere kinderen van Nesteling”, vertelt haar vader Koen. “Voor haar zou de wooneenheid morgen eigenlijk al mogen open gaan, maar het plan voor de bouwvergunning moet nog ingediend worden.” In de wooneenheid komen 14 studio’s waarin de kinderen met aangepaste begeleiding de regie kunnen blijven voeren over hun eigen levenskwaliteit.

De vzw Nesteling doet voor de financiering van het project onder meer beroep op benefieten. De vereniging Wind and Fire MC – Flanders Firefighters #181 zette zich een jaar lang voor hen in. De groep vrienden, die naast hun beroep als brandweerman ook de passie voor Harley Davidsons delen, organiseerden onder meer een cavaverkoop, eetfestijn en motorrit ten voordele van vzw Nesteling en zamelden zo het mooie bedrag van 10.181 euro in. “Het is fantastisch wat zij voor ons gedaan hebben”, glimlacht Koen. “Ik heb enige tijd terug een lid van Wind and Fire leren kennen op een trouwfeest. Ze hebben geen moment getwijfeld om geld in te zamelen voor Nesteling. Ons Daphne is zelfs lid geworden van Wind and Fire en wordt er sindsdien op handen gedragen. We willen hen daar enorm voor bedanken!”