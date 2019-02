Bouw nieuw gemeentehuis start op 4 maart, diensten Leefmilieu en Secretarie verhuizen tijdelijk Siebe De Voogt

07 februari 2019

16u10 3 Jabbeke De bouw van het nieuwe gemeentehuis in Jabbeke gaat op 4 maart van start. Door de werken verhuizen de diensten Leefmilieu en Secretarie tijdelijk. De diensten Bevolking en Burgerlijke Stand blijven wel in het huidige gemeentehuis gevestigd.

Vrijdag verhuist de dienst Leefmilieu (Ruimtelijke Ordening, Omgeving en Planologie) tijdelijk naar het gemeentehuis van Varsenare. Door de verhuis zal het loket één dag gesloten zijn. Vanaf maandag gaat het loket opnieuw open op de nieuwe locatie. De dienst Secretarie is vanaf 18 februari gevestigd in het kantoorgebouw Interne Zaken in de Caverstraat 10. Het nieuwe gemeentehuis maakt deel uit van de volledige heraanleg van de dorpskern van Jabbeke en kost 3,5 miljoen euro. Quasi het hele gebouw zal bestaan uit glas, met een inham aan de voorkant langs de Dorpsstraat. Op het binnenplein komt een parking met 16 plaatsen, die zal toegankelijk zijn via een nieuwe weg die uitkomt op de Constant Permekelaan. De werken zullen naar schatting zo’n 3 maanden in beslag nemen. Omdat ze vooral plaatsvinden aan de achterkant van het gebouw, zal de hinder in de Dorpsstraat grotendeels beperkt blijven.