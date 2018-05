Botsing onder invloed 22 mei 2018

In de Wielewaalstraat in Jabbeke is zaterdag even na 14 uur een botsing gebeurd tussen twee wagens. Een 36-jarige man uit Jabbeke reed in het Flaminckapark, maar verleende op het kruispunt met de Wielewaalstraat geen voorrang aan een 33-jarige Jabbeekse. Niemand raakte gewond, maar de man legde wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (SDVO)