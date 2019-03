Bomen omgewaaid op Aartrijksesteenweg, Ibis ontruimd Bart Boterman

10 maart 2019

15u24 0 Jabbeke Ook in Jabbeke zorgde de storm van zondagnamiddag voor tal van incidenten.

Op de Aartrijksesteenweg tussen Aartrijke en Jabbeke werden verschillende hoge bomen van een bos ontworteld. De bomen kwamen op de openbare weg terecht. De brandweer, die nog tientallen andere oproepen te verwerken kreeg, zaagde de bomen in stukken.

Het IBIS-hotel op de Varsenareweg werd ook even ontruimd omdat een kraan schijnbaar in een benarde positie stond. Uiteindelijk oordeelde de brandweer dat de kraan veilig was. De gasten en het personeel konden opnieuw naar binnen.

