Boekenmarkt bij Permekemuseum 18 mei 2018

In de tuin van het Permekemuseum in Jabbeke wordt zondag een boekenmarkt georganiseerd. Het is de aftrap voor het Permeke Zomerfestival dat nog tot 25 oktober loopt. Op de boekenmarkt kan je naar hartenlust snuisteren in oude uitgaven, uitzonderlijke boeken, unieke edities en ware collector's items. Het museum zelf zet ook de deuren open met doorlopend workshops voor jong en oud. Op voorhand inschrijven is niet nodig. (SDVO)