Bodybuilder blijft vast voor viervoudige moord 29 augustus 2018

02u33 0 Jabbeke De 25-jarige bodybuilder uit Varsenare die vorige zomer zijn ex-liefje, haar grootouders en een fotograaf vermoordde, blijft 2 maanden langer in de cel.

Alexander Dean trok op 25 juli naar het huis van zijn ex-vriendin Mailys Descamps uit Moere. Beiden hadden meer dan een jaar een relatie, maar Dean kon de breuk niet verwerken. In de woning stak hij zowel Mailys als haar grootouders Gery Cappon (70) en Marie-José Vanleene (65) dood. De ochtend van de moord in Moere trok Dean naar Sint-Amandsberg bij Gent, waar hij ook fotograaf Jeroen Verstraete (39) om het leven bracht. Verstraete was al enkele maanden bevriend met Mailys en nam foto's van het meisje, wat haar ex-vriend blijkbaar niet kon verkroppen. Dean was gistermorgen zelf niet aanwezig op de zitting van de raadkamer. Het blijft wachten op de resultaten van het bijkomend onderzoek over de invloed van anabole steroïden op zijn gedrag. (SDVO)