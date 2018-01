Bodybuilder blijft aangehouden voor moord 02u27 0

De 25-jarige bodybuilder uit Varsenare die zijn ex-liefje, haar grootouders en een fotograaf heeft vermoord, blijft twee maanden langer in de cel voor viervoudige moord. Alexander Dean trok op 25 juli naar het huis van zijn ex-vriendin Mailys Descamps uit Moere. Dean kon de breuk niet verwerken. In de woning stak hij Mailys en haar grootouders Gery Cappon (70) en Marie-José Vanleene (65) dood. Diezelfde trok Dean ook naar Sint-Amandsberg, waar hij fotograaf Jeroen Verstraete (39) om het leven bracht. Verstraete was al enkele maanden bevriend met Mailys en had foto's van het meisje genomen. (SDVO)