BIN Jabbeke viert 15-jarig bestaan tijdens nieuwjaarsreceptie Siebe De Voogt

21 januari 2019

16u08 0 Jabbeke BIN Jabbeke bestaat dit jaar 15 jaar. Het jubileum van het buurtinformatiewerk werd afgelopen weekend gevierd op de nieuwjaarsreceptie.

Het ledenaantal van het Jabbeekse buurtinformatienetwerk groeide de voorbije jaren gestaag. Momenteel zijn al een kleine 200 vrijwilligers lid. Samen met de gemeente en lokale politie Kouter vestigen ze de aandacht op veiligheid en preventie. De leden krijgen geregeld mails met tips en worden via de politie op de hoogte gehouden van inbraken en dergelijke in Jabbeke en deelgemeenten. Ook in de omgekeerde richting kunnen ze zelf de politie informeren over eventuele verdachte handelingen. Meer info over het buurtinformatiewerk kunt u via mail verkrijgen op het adres binjabbeke@gmail.com.