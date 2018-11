Bijna één op drie te snel in bebouwde kom Gistelsteenweg 14 november 2018

De opmerkelijke resultaten van een flitscontrole in de bebouwde kom van de Gistelsteenweg (N367) in Jabbeke, op Wapenstilstand, zijn bekend. 146 hardrijders werden geflitst: 30 procent van alle gecontroleerde bestuurders. Vier van hen haalden snelheden van 87, 88, 93 en 99 kilometer per uur en moesten meteen hun rijbewijs afgeven. Wat het nog erger maakt, is dat de politie Kouter de dag voordien op dezelfde weg, maar dan in Varsenare-dorp, al eens 200 hardrijders betrapte. "Zo'n overtreding lijkt onschuldig, maar kan al gauw ernstige gevolgen hebben. Zeker in de bebouwde kom waar je geregeld in onverwachte verkeerssituaties terechtkomt. En waar je vaak te maken hebt met kwetsbare weggebruikers, zoals kinderen, ouderen en fietsers", zegt de politie. (JHM)