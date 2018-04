Bewoner brandt onkruid weg, maar ook haag vat vuur 09 april 2018

Een 36-jarige man uit Zerkegem die in de tuin aan het werken was, heeft per ongeluk brandgesticht.





De bewoner was zaterdagmiddag in zijn tuin in de Snellegemstraat wat onkruid aan het wegbranden, maar zette op die manier eveneens zijn haag in de fik. M.A. kon het vuur dat hij veroorzaakt had grotendeels zelf nog doven met een tuinslang. Maar de brandweer moest wel nog langskomen om na te blussen. (JHM)