Bestuurster (21) belandt in gracht na mislukt inhaalmanoeuvre 06 juli 2018

Langs de Expressweg in Jabbeke is gisterenmorgen even na 6.30 uur een zwaar ongeval gebeurd. Een 21-jarige bestuurster uit Jabbeke knalde tijdens een inhaalmanoeuvre op de bestelwagen van een 53-jarige Ichtegemnaar die de baan wilde dwarsen. De vrouw verloor de controle over haar stuur en kwam tot stilstand in een gracht naast de rijbaan. Ze werd met lichte verwondingen overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. De brandweer kwam ter plaatse om de brokstukken van het wegdek te ruimen. Door het ongeval was de Expressweg plaatselijk even afgesloten voor het verkeer. Beide voertuigen geraakten zwaar beschadigd en moesten uiteindelijk getakeld worden. (SDVO)