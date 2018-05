Bestuurder spoorloos 22 mei 2018

Langs de Legeweg in Jabbeke heeft de politie zaterdagavond rond 18.30 uur een wagen aangetroffen in een gracht. De nummerplaten waren van het voertuig gevezen en meegenomen. Van de bestuurder was geen spoor meer. De wagen was zwaar beschadigd en moest getakeld worden. De politie spoort de bestuurder op. (SDVO)