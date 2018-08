Bestuurder rijdt voetganger dood, pleegt vluchtmisdrijf maar wordt opgepakt Bart Boterman

18 augustus 2018

08u20

Bron: eigen berichtgeving 0 Jabbeke In Varsenare bij Jabbeke vond afgelopen nacht een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf plaats. Rond 0.45 uur werd op de hoek van de Gistelsesteenweg en de Mariënhovedreef het levenloze lichaam van een aangereden voetganger aangetroffen.

Voor het slachtoffer kon geen hulp meer baten, en in de buurt was nergens een voertuig te bespeuren. Volgens Annemie Wittesaele, woordvoerster van de Lokale Politie Kouter, is de vermoedelijke aanrijder wel opgepakt.

"Er is een deskundige van het parket ter plaatse gekomen om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken", aldus de woordvoerster. Over de identiteit van dader en slachtoffer is voorlopig niets bekend.