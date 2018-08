Bestuurder onder invloed rijdt transmigrant dood, pleegt vluchtmisdrijf maar wordt opgepakt na tweede ongeval Bart Boterman sam

18 augustus 2018

08u20

Bron: eigen berichtgeving, belga 41 Jabbeke In Varsenare bij Jabbeke vond afgelopen nacht een dodelijk ongeval met vluchtmisdrijf plaats. Rond 0.45 uur werd op de hoek van de Gistelsesteenweg en de Mariënhovedreef het levenloze lichaam van een aangereden man aangetroffen.

Voor het slachtoffer, een 19-jarige transmigrant uit Vietnam, kon geen hulp meer baten. Een verkeersdeskundige bevestigt dat de voetganger werd aangereden op het fietspad. Het slachtoffer was allicht op weg naar de snelwegparking en het tankstation in Jabbeke.

In de buurt was nergens een voertuig te bespeuren. De bestuurder had vijfhonderd meter verder echter een nieuw ongeval, deze keer enkel met stoffelijke schade. Het slachtoffer van het tweede ongeval achtervolgde de bestuurder tot hij stopte, waarna de politie de man kon arresteren in de Constant Permekelaan.

De 30-jarige bestuurder M.M. uit Jabbeke was onder invloed van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd meteen voor 15 dagen ingetrokken. Het is nog niet duidelijk of er een voorleiding voor de onderzoeksrechter komt.