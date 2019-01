Bestuurder legt positieve ademtest af in Varsenareweg Siebe De Voogt

07 januari 2019

In de Varsenareweg in Jabbeke zette de politie Kouter zondagnamiddag even voor 17.30 uur een bestuurder aan de kant. De 50-jarige man uit Sint-Lambrechts-Woluwe bleek onder invloed te zijn van alcohol en legde een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 6 uren ingehouden.