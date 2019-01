Bestelwagen beschadigd na aanrijding JHM

06 januari 2019

Op de Gistelsteenweg in Jabbeke stelde een eigenaar van een bestelwagen zaterdagochtend vast dat zijn voertuig aangereden werd. Wie de aanrijder is werd niet duidelijk want die pleegde vluchtmisdrijf. Door de aanrijding is de bestelwagen beschadigd. De politie kwam langs en stelde een PV op.