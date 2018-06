Beschonken tegen wagen 20 juni 2018

In de Zeeweg in Varsenare heeft een 35-jarige bestuurder uit Jabbeke maandagavond om 23.30 uur een geparkeerde wagen aangereden. De man raakte niet gewond, maar legde na het ongeval wel een positieve ademtest af. Zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. De aangereden wagen is zwaar beschadigd en moest getakeld worden. (SDVO)