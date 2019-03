Beschonken bestuurster rijdt tegen geparkeerde wagen en boompje in Dorpsstraat Siebe De Voogt

18 maart 2019

15u33 0 Jabbeke Een 53-jarige bestuurster uit Oudenburg heeft zondagavond een geparkeerde wagen en boompje aangereden in de Dorpsstraat in Jabbeke. Ze was onder invloed van alcohol.

Het ongeval vond rond 21.45 uur plaats ter hoogte van de Sint-Blasiuskerk. M.W. (53) uit Oudenburg verloor de controle over haar stuur en knalde op een geparkeerde wagen. Door de klap schoot de auto vooruit en botste tegen een boompje. De Oudenburgse bestuurster raakte lichtgewond en werd voor verzorging overgebracht naar het AZ Sint-Jan in Brugge. Ze legde een positieve ademtest af, waarop haar rijbewijs voor zes uren werd ingehouden. De wagen van de vrouw was na het ongeval niet meer rijvaardig en werd getakeld.