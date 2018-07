Beschonken bestuurster (77) betrapt na lekke band 04 juli 2018

In de Westernieuwweg in Varsenare heeft de politie maandagavond even na 19.30 uur een wagen gecontroleerd die midden op de rijbaan stilstond met een lekke band. De 77-jarige bestuurster uit Jabbeke legde een positieve ademtest af. Haar rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. (SDVO)